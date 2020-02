Джек Конвери – активный пользователь приложения для смартфонов Karma, позволяющего купить ужин по цене чуть ниже обычной. 27-летний сотрудник Amazon, не только получает скидку, но и помогает окружающей среде. Приложение предлагает купить в ресторанах излишки еды по сниженной цене.

«Если я могу что-то сделать для окружающей среды и при этом еще сэкономить, то это точно беспроигрышный вариант», – рассказывает Конвери, забирая очередной ужин.

«В итоге получается гораздо дешевле, чем пойти в супермаркет и купить еды», – добавляет он, отмечая, что обычно берет ужин за 3,5 фунта стерлингов.

Разложение пищевых отходов – один из ключевых факторов усиления парникового эффекта. По оценкам, примерно треть всех продуктов выбрасывается.

Опасность для экологии

Из-за растущего общественного напряжения на фоне климатической чрезвычайной ситуации потребители все чаще задумываются о выбросах углекислого газа и метана.

Британские кафе и рестораны также используют приложения, которые приносят определенный доход за счет продажи скоропортящихся продуктов. При этом некоторые с радостью раздают непроданные продукты бездомным и благотворительным организациям ежедневно.

Шведский стартап Karma был запущен в Стокгольме в 2016 году, им пользуется уже миллион человек в Великобритании, Франции и на внутреннем рынке Швеции. Только в Великобритании в списке 2000 торговых точек.

Приложение-конкурент Too Good To Go также предлагает блюда по сниженным ценам с аналогичным подходом.

Тем временем британская компания Olio позволяет своим 1,7 миллиона клиентов по всему миру бесплатно раздавать свои собственные неиспользованные продукты питания другим пользователям.

«Мы не стремимся раздать все. Нам нужен запас для тех, кто не пользуется приложением», – рассказывает Сара Маккрэйт, руководитель отдела брендинга Coco di Mama.

«Когда мы отправляем еду благотворительным организациям, это здорово. Но с Karma мы можем немного заработать. Да, расходы не покрываются, но все же».

«Приложения важны»

Жоао Кампари, эксперт по экологическим кампаниям WWF, утверждает, что приложения являются «важным» способом сокращения отходов.

«Выброшенные продукты питания и отходы ответственны за минимум восемь процентов всех выбросов. Важно, чтобы как можно больше людей сократили количество мусора», – отмечает Кампари.

«Для этого нам нужны инструменты, которые просты в использовании, а также помогают повысить осведомленность о масштабах проблемы. У большинства людей есть мобильные устройства, поэтому приложения являются очевидным способом обучения и стимулирования к действию».

Потери имеются по всей цепочке поставок продуктов питания: на фермах, во время транспортировки, в розничных магазинах.

«По правде говоря, лучший способ сократить выбросы от пищевых отходов – это предотвратить проблемы по всей цепочке», – отмечает Кампари.

Тем не менее, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах большинство пищевых отходов производится ресторанами и людьми. При этом примерно 820 миллионов человек в мире страдают от голода.

«Основной конкурент – мусорное ведро»

«Мы выбрасываем треть продуктов, которые производим каждый год», – говорит Тесса Кларк, соучредитель Olio.

«Это означает, что примерно 10 процентов ежегодных выбросов парниковых газов приходится на одни только пищевые отходы, и я хотела бы отметить, что авиационная промышленность выбрасывает в четыре-пять раз меньше углерода».

Она добавляет: «Мне нравится говорить, что наш главный конкурент – мусорное ведро».

Хотя эти приложения явно приносят пользу потребителям и продавцам, эксперты говорят, что они не решают основную проблему.

«Они хороши для повышения осведомленности, но сами по себе не являются решениями, потому что количество производимых продуктов по-прежнему огромное, а соответственно, и отходов», – считает профессор Мартин Карахер из лондонского Центра продовольственной политики при городском университете.

«Поскольку в мусорном ведре по-прежнему остается 10 миллиардов блюд в год, Великобритании есть к чему стремиться».