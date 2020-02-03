Одна из жительниц Нижнего Новгорода запечатлела на видео жестокие издевательства мужчины над собакой. Ролик появился в сообществе «Регион-52» в социальной сети ВКонтакте.

Согласно словам автора записи, она шла в местный магазин, когда заметила, как неизвестный бьет собаку ногой и ударяет ее палкой. Она отметила, что внешне животное выглядело домашним и ухоженным.

Женщина добавила, что морда собаки была в крови – она лежала на земле и громко скулила. Автор ролика сожалеет о том, что ничем не смогла помочь животному, так как была одна и побоялась выступить против агрессивного мужчины. В управлении МВД по региону сообщили, что начали проверку по факту избиения пса.