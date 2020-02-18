Юмор – отличный способ донести до человека какое-то сообщение. Смех – позитивная эмоция, которая надолго остается в голове. Используя юмор, можно быстрее приучить человека к тому, что пристегнутый ремень безопасности – это правильно, а вот использование телефона во время езды на авто – нет.

Именно такую «политику» избрала полиция Новой Зеландии, которая на регулярной основе делает веселые и забавные посты, в которых напоминает общественности о безопасности. Кроме этого, они публикуют животных, служащих в полиции. Ну а эти очаровашки просто не могут не покорить. Вот некоторые из их лучших работ.