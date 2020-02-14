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32-летняя певица Полина Гагарина, вернувшаяся недавно с отдыха на Мальдивах, удивила поклонников новым смелым образом.

На фото, опубликованном в Instagram, певица предстала в кожаном наряде – в коротком облегающем топе и кожаных штанах с высокой талией, шнуровкой и молниями. Образ был дополнен остроносыми сапогами на шпильках. В подписи Гагарина отметила “невозможно бесконечные ноги” и сообщила, что у неё сейчас нескончаемые рабочие будни.

Поклонники певицы пришли в восторг от её фото и сравнили Полину с Женщиной-кошкой, сообщив, что её очень идёт чёрный цвет. Отметились в комментариях и коллеги Гагариной. Так, певица Елка обратила внимание, что она снялась практически в таком же топе, как у неё самой, и шутливо заметила, что это “скандал”.

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