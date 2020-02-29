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В издании UfacityNews.ru, сославшись на свои источники, сообщили о том, что в столице Башкортостана пятнадцатилетний подросток сексуально надругался над семиклассницей.

Жительница Уфы обратилась в правоохранительные органы, сообщив о том, что ее тринадцатилетнюю дочку изнасиловали прямо в подъезде дома, где она живет. По словам 35-летней матери, данный инцидент случился 20 января, однако она узнала о нем лишь в четверг, 27 февраля.

Подозреваемым в насильственных действиях сексуального характера является учащийся девятого класса. Согласно предварительным сведениям, он учится в другой школе. Юношу задержали и в настоящее время допрашивают, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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