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Исследователи из Санкт-Петербурга смогли узнать, как именно среди раков возникают «зомби-феминистки». Об этом сообщили представители СПбГУ.

После тщательного изучения раков ученые нашли среди них два вида корнеголовых ракообразных, представляющих собой паразитов, способных интегрироваться в нервную систему хозяина и начать контролировать его в угоду собственным потребностям.

Согласно словам экспертов, эти создания абсолютно не похожи на других представителей своего семейства, так как они больше похоже на мочалку, пронизывающую все тело существа, в которое внедрились. К тому же эти паразиты оказывают влияние на феминизацию самцов, заставляя их действовать, как беременные самки.

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