Палеонтологам из Германии удалось найти в одном из карьеров немецкого поселения Фельберг уникальный череп, принадлежавший маленькому динозавру.

Исследователи считают, что обнаруженные ими окаменелые останки, скорее всего, принадлежат новому виду динозавров, длина которого не превышала десяти сантиметров. Согласно предварительным сведениям, этот древний ящер жил около 240 000 000 лет назад.

Райнер Шох, немецкий палеонтолог, считает данную находку настоящей научной сенсацией. По его словам, этот крошечный череп имеет немало сходств с черепами ныне живущих змей и ящериц. Полученная информация может дать ученым ответы на некоторые вопросы о происхождении целого ряда пресмыкающихся.