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Компания Sony представила характеристики своего нового смартфона Xperia 10 II, являющегося изменённым Xperia 10, который был представлен на выставке в 2019 году.

Как сообщается, смартфон получил более мощную платформу Snapdragon 665 вместо Snapdragon 630 в предыдущей модели, а также камеру с тремя модулями вместо прежних двух. Основной модуль, как уточняется, получил разрешение 12 Мп, другие два – по 8 Мп.

Оперативная память составляет 4 Гб, а флэш-память – 128 Гб. Также смартфон имеет OLED-экран с диагональю 6 дюймов и Full HD+, полноценную водозащиту IP68. Была увеличена ёмкость аккумулятора с 2 870 до 3 600 мАч.

Впрочем, отмечается, что устройство не получит поддержку сетей пятого поколения. Также из раскрытой информации известно, что распространяться смартфон будет в двух цветовых решениях – черном и белом.

Дата начала продажи смартфона и его стоимость неизвестна.

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