Представители канала RTVI обвинили Первый канал в том, что его новая передача, премьера которой намечена на 10 февраля, полностью повторяет их шоу Doc Talk.

Ведущими программы Doc Talk являются супруги Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас, которые получили немало премий за свои оригинальные документальные картины. В своем шоу ведущие рассматривают различные социальные проблемы, включая жизнь осиротевших детей и движения волонтеров. Новая передача федерального канала называется «Док-Ток», тоже имеет двух ведущих и направлена на обсуждение различных историй простых людей.

Ранее на Первом канале сообщили о том, что ведущими нового проекта станут Александр Гордон и Ксения Собчак. Сотрудники телекомпании также отметили, что у этой передачи нет аналогов на телевидении РФ.