Представители Nike сообщили о старте продаж новой модели кроссовок под названием Adapt BB 2.0, оснащенной системой автоматической шнуровки.

Новая версия кроссовок, как и первая, предназначена в основном для спортсменов, занимающихся баскетболом. Ее выпустили в честь грядущего Матча все звезд NBA 2020. По словам сотрудников производителя, новинка стала намного удобнее предшественницы. Кроссовки теперь легче надевать и снимать, а у носков была увеличена упругость.

Управлять кроссовками, как и раньше, можно с помощью специального приложения. Подключение к обуви происходит с помощью Bluetooth. Пользователь может изменять цвет кроссовок или регулировать их посадку. Одной зарядки хватает на две недели. Приобрести Adapt BB 2.0 можно за 400 долларов (около 25,5 тысячи рублей).