Телеведущая, а также бывшая участница шоу “Дом-2” Нелли Ермолаева поделилась с подписчиками в Instagram пикантным фото.

В кадре полностью обнажённая Нелли в эффектной позе присела на пианино, лишь слегка прикрывшись сверху. Фото выполнено в чёрно-белом цвете. Никакой подписи под снимком Ермолаева оставлять не стала.

Нелли и ранее публиковала весьма смелые фото, и они вызывали у подписчиков неоднозначную реакцию. И на этот раз, одни восхитились фигурой телеведущей и её ногами, другие обвинили Нелли в пошлости. По их мнению, снимок с “голым задом по клавишам” смотрится весьма вульгарно.

На критику Ермолаева совершенно не обиделась, а на некоторые комментарии даже ответила, продемонстрировав таким образом, что испортить настроение ей не удастся.