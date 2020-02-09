Наталья Ветлицкая, исполнительница из РФ, решила вернуться на сцену, причем выбрала для этого весьма откровенный наряд: прозрачную блузку и брюки в обтяжку.

В 2019 году появилась информация о том, что 55-летняя Ветлицкая, пользовавшаяся огромной популярностью в 1990-х годах, собирается возвратиться к творческой деятельности. В ближайшие месяцы она планирует не только провести несколько выступлений, но и поучаствовать в ток-шоу. К примеру, 31 января певица поздравила своего коллегу Дмитрия Маликова с днем рождения, исполнив композицию «Душа».

Уже через неделю знаменитость выступила на светском вечере, прошедшем в Санкт-Петербурге. На нем также присутствовали Дима Билан и Татьяна Навка. Певица при этом выбрала довольно необычный для себя наряд, надев прозрачную блузку с глубоким декольте. Поклонники звезды были рады снова увидеть Ветлицкую на сцене.