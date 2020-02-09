читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наталья Ветлицкая, исполнительница из РФ, решила вернуться на сцену, причем выбрала для этого весьма откровенный наряд: прозрачную блузку и брюки в обтяжку.

В 2019 году появилась информация о том, что 55-летняя Ветлицкая, пользовавшаяся огромной популярностью в 1990-х годах, собирается возвратиться к творческой деятельности. В ближайшие месяцы она планирует не только провести несколько выступлений, но и поучаствовать в ток-шоу. К примеру, 31 января певица поздравила своего коллегу Дмитрия Маликова с днем рождения, исполнив композицию «Душа».

Уже через неделю знаменитость выступила на светском вечере, прошедшем в Санкт-Петербурге. На нем также присутствовали Дима Билан и Татьяна Навка. Певица при этом выбрала довольно необычный для себя наряд, надев прозрачную блузку с глубоким декольте. Поклонники звезды были рады снова увидеть Ветлицкую на сцене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Bacevac – Lisovic 1977 | Khayr Vahdat – Dushanbe-83 | Lamontville Golden Arrows II – Polokwane City II | Cape Town City II – SuperSport United II | Bloemfontein Celtic II – Stellenbosch II | England (Amateur) (Women) – France (Amateur) (Women) | SV Thal – SV Ubelbach |
Вам может понравиться

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Психбольной мужчина вновь изнасиловал пожилую соседку в Удмуртии

В Удмуртии психически больной мужчина снова осуществил насильственные действия сексуального характера в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи, 9 февраля – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 февраля – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 9 февраля – пасмурно, до -12 °C | Королев, 9 февраля – пасмурно, до -7 °C | Подольск, 9 февраля – пасмурно, до -3 °C | Армавир, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C |