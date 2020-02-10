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На своей страничке в соцсети «Инстаграм» российская певица Наталья Штурм показала фотографии, на которых запечатлены побои, нанесенные ей экс-супругом Игорем Павловым.

53-летняя звезда разместила в Сети несколько фотоснимков, на которых она сначала позирует вместе со своим бывшим мужем, а потом показывает синяки и заплаканные глаза. Знаменитость ушла от Павлова около пятнадцать лет назад, причем с большим скандалом. В подписи к фото Штурм заявила, что перед свадьбой ее возлюбленный обещал стать для нее опорой и защитой, но затем превратился в жестокого тирана.

Во время разговора с пользователями исполнительница сообщила, что демонстрировала эти кадры только правоохранителям. Однако полицейские, вместо того чтобы помочь ей, просто смеялись, так как брали взятки, даваемые ее бывшим супругом.

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