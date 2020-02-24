Специалисты NASA собираются использовать новейший сейсмограф InSight во время следующей миссии на Марс, чтобы раскрыть все загадочные явления, происходящие внутри этой планеты.

Тем временем ученые из США и Японии разработали уникальную модель для анализа внутреннего состава Красной планеты. Для этого они воспользовались образцами, доставленными на Землю с Марса, и информацией, полученной с орбитальных космических аппаратов. В результате исследователи определили расстояние от марсианского ядра до поверхности – оно составило 2 000 километров.

Специалисты считают, что в ядре Марса имеются незначительные объемы серы, водорода и кислорода. Они уверены, что благодаря изучению структуры этой планеты им удастся определить процесс ее формирования. Однако текущих данных недостаточно, поэтому для них крайне важны сведения, которые должен будет получить сейсмограф.