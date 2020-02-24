Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты NASA собираются использовать новейший сейсмограф InSight во время следующей миссии на Марс, чтобы раскрыть все загадочные явления, происходящие внутри этой планеты.

Тем временем ученые из США и Японии разработали уникальную модель для анализа внутреннего состава Красной планеты. Для этого они воспользовались образцами, доставленными на Землю с Марса, и информацией, полученной с орбитальных космических аппаратов. В результате исследователи определили расстояние от марсианского ядра до поверхности – оно составило 2 000 километров.

Специалисты считают, что в ядре Марса имеются незначительные объемы серы, водорода и кислорода. Они уверены, что благодаря изучению структуры этой планеты им удастся определить процесс ее формирования. Однако текущих данных недостаточно, поэтому для них крайне важны сведения, которые должен будет получить сейсмограф.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Osaka+ – Beijing+ | Tokyo+ – Osaka+ | Shanghai+ – Tokyo+ | Tokyo+ – Beijing+ | Bayern (Amateur) – VfB Stuttgart (Amateur) | Hamburg (Amateur) – Borussia (Amateur) | Real (Amateur) – Villarreal (Amateur) |
Вам может понравиться

В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет

Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Научной команде исследователей космоса из разных стран удалось поймать быстрый радиовсплеск (FRB)… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Употребление каннабиса и ТГК приводит к ложным воспоминаниям

Группа учёных, состоящая из специалистов из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Германии и США… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи, 24 февраля – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск, 24 февраля – ясно, до -9 °C | Королев, 24 февраля – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск, 24 февраля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир, 24 февраля – пасмурно, до 7 °C |