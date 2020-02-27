На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского была замечена ошибка в описании его биографии.

Согласно информации с сайта, Зеленский получил квалификацию юриста в Киевском национальном экономическом университете. Здесь он обучался пять лет – с 1995 по 2000 год.

Также сообщается, что глава Украины обучался по специальности “правоведение”. Но, как выяснилось, такое направление появилось в университете лишь в 1996 году. Как в такой ситуации Зеленский мог начать получать высшее образование на год раньше, в учебном заведении объяснить не смогли.

После этого в приемной Криворожского экономического института КНЭУ имени Вадима Гетьмана сообщили, что высшее образование Зеленский получал именно у них.