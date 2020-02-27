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На самолёте, следующем рейсом “Милан – Санкт-Петербург”, произошёл конфликт между двумя пассажирами.

Инцидент произошёл 26 февраля. Причиной стало поведение шестилетнего мальчика, который, по мнению одного из пассажиров, “слишком бурно” себя вёл. Недовольный мужчина сообщил об этом отцу ребёнка, однако тот посчитал замечание несправедливым.

После этого между пассажирами начались препирательства. Вскоре из-за того, что они сидели рядом, мужчины начали толкать друг друга локтями.

После того, как бортпроводники сделали скандалистам замечание, они успокоились. Происходящее никак не повлияло на безопасность полёта. Тем не менее, после приземления их встретили сотрудники транспортной полиции, которые занялись выяснением обстоятельств инцидента.

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