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Жителю города Милуоки, штат Висконсин, США было предъявлено обвинения в стрельбе по детям, которые закидали его машину снежками в прошлом месяце.

24-летний Уильям Карсон обвиняется в двух случаях причинения вреда здоровью первой степени и пяти случаях угрозы безопасности первой степени. Все преступления являются тяжкими в соответствии с американскими законами.

По словам обвинителей, 4 января дети играли в снежки и начали кидать их в проезжающие мимо машины. Один из водителей остановился, вышел из машины и начал стрелять из пистолета, когда дети бросились убегать.

Власти сообщили, что 13-летний мальчик и 12-летняя девочка были ранены в бедро и предплечье. Третьего ребенка лишь задело выстрелом.

Следователи обнаружили на месте происшествия девять гильз от оружия с калибром 9-мм, а также две гильзы от латунных пуль.

Карсон был арестован полицией Ок-Крик 12 января после того, как он сбежал от офицеров и предположительно находился за рулем под воздействием алкоголя или наркотиков. Пистолет, использованный при стрельбе, был обнаружен в бардачке его автомобиля.

Карсон сказал властям, что приобрел оружие для самообороны за 11 дней до стрельбы. За него назначили залог в 35 тыс. долларов. Следующее заседание суда состоится 25 февраля.

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