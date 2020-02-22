Светлана Лобода на своей странице опубликовала коллаж с Ксенией Собчак.

В кадре телеведущая, облачённая в нацистскую форму, “пытает” и “допрашивает” Лободу, держа в руках при этом фотографию солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Сама певица сидит на стуле, отвернувшись в сторону, и молчит.

Публикация весьма удивила поклонников Лободы, которые заявили, что происходящее напоминает им сцену из “немецкого фильма”. Также некоторые вспомнили о последнем клипе Линдеманна с элементами порнографии. Многие и вовсе не поняли, что именно происходит на снимке.

Как было предположено, так Лобода “отомстила” за интервью с Собчак, в котором случайно раскрыла свои отношения с немецким солистом. В комментариях отметилась и сама Собчак, заявившая, что ей весьма идёт форма.