Кемеровский юмористический дуэт «Саша и Валя» высмеял Ольгу Бузову в ходе пятничного выпуска телешоу Comedy Баттл.

Финалистам предыдущего сезона передачи захотелось снова опробовать свои силы на сцене. Для этого они продемонстрировали свою новую миниатюру, посвященную молодой певице и Тимуру Батрутдинову. Однако большинству жюри зарисовка кемеровчан не понравилась. Руслан Белый отметил, что из образа Бузовой можно было получить гораздо больше.

Пару решил поддержать лишь Андрей Бебуришвили. Его голос помог «Саше и Вале» пройти в новый тур шоу. Напоминаем, что победители данного конкурса получат 5 000 000 рублей и смогут начать выступать в одной из юмористических передач на ТНТ.