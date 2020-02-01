читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кемеровский юмористический дуэт «Саша и Валя» высмеял Ольгу Бузову в ходе пятничного выпуска телешоу Comedy Баттл.

Финалистам предыдущего сезона передачи захотелось снова опробовать свои силы на сцене. Для этого они продемонстрировали свою новую миниатюру, посвященную молодой певице и Тимуру Батрутдинову. Однако большинству жюри зарисовка кемеровчан не понравилась. Руслан Белый отметил, что из образа Бузовой можно было получить гораздо больше.

Пару решил поддержать лишь Андрей Бебуришвили. Его голос помог «Саше и Вале» пройти в новый тур шоу. Напоминаем, что победители данного конкурса получат 5 000 000 рублей и смогут начать выступать в одной из юмористических передач на ТНТ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Inter Moscow – Peresvet | Gremio+ – Palmeiras+ | Gremio+ – Flamengo+ | Sao Paolo+ – Flamengo+ | Flamengo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Gremio+ |
Вам может понравиться

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии

Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Отиева показала себя накрашенной после скандала в шоу Малахова

Ирина Отиева, певица из РФ, после скандального выпуска передачи Андрея Малахова решила… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 1 февраля – пасмурно, до -3 °C | город Мытищи, 1 февраля – ясно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 1 февраля – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев, 1 февраля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Подольск, 1 февраля – небольшая облачность, до 2 °C | Армавир, 1 февраля – ясно, до 5 °C |