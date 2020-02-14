Сегодня на российском рынке стартовали продажи «умных» часов Huawei Watch GT 2, поэтому эксперты решили рассказать об основных преимуществах модели.

Теперь данный гаджет оснащен металлическими браслетами, пришедшими на смену обычным ремешкам и значительно улучшившими его дизайн. С помощью него пользователь может легко следить за основными показателями своего организма и сообщениями, приходящими на смартфон. Как и обычные фитнес-браслеты, эти смарт-часы могут показать количество пройденных шагов или объем сожженных калорий.

Модель Watch GT 2 оснащена 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким уровнем защиты. Его разрешение составляет 454 на 454 точки. Девайс может проработать на одном заряде до 14 дней. При желании пользователь сможет синхронизировать его с любым смартфоном, работающим на базе iOS или Android. Стоимость часов начинается с 19 тысяч рублей.