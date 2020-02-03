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Жителей Астрахани напугали появившиеся в Сети фотоснимки, на которых показаны медики, приехавшие к заболевшим в костюмах спецзащиты.

На опубликованных фотографиях можно увидеть человека, одетого в специальный защитный костюм и маску, а также стоящего рядом с машиной скорой помощи. Некоторые комментаторы сразу же предположили, что у кого из местных жителей был обнаружены признаки нового типа коронавируса, эпидемия которого зафиксирована в Китае.

Однако позднее Федор Орлов, руководитель Министерства здравоохранения региона, объяснил появление данных фото. По его словам, в связи с угрозой распространения новой инфекции ко всем жителям РФ, которые приехали из заграничного отдыха или командировки и пожаловались на симптомы ГРИППА, врачи будут приходить в спецзащите. Он добавил, что это вовсе не означает, что пациенты заражены коронавирусом.

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