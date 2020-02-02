В соцсетях появилась информация о том, что исчезнувшую в Саратове тринадцатилетнюю девочку Ирину Михайлову нашли живой и невредимой.

Сведения об обнаружении школьницы появились в воскресенье, 2 февраля, в сообществе поисковой группы «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте. Организаторы сообщества выразили слова благодарности всем жителям, которые участвовали в поисках девочки.

В управлении МВД по Саратовской области подтвердили данную информацию, отметив, что в настоящее время ребенок находится дома вместе со своей семьей. Напоминаем, что школьница пропала 30 января, когда находилась в Ленинском районе города.