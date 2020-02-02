читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В соцсетях появилась информация о том, что исчезнувшую в Саратове тринадцатилетнюю девочку Ирину Михайлову нашли живой и невредимой.

Сведения об обнаружении школьницы появились в воскресенье, 2 февраля, в сообществе поисковой группы «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте. Организаторы сообщества выразили слова благодарности всем жителям, которые участвовали в поисках девочки.

В управлении МВД по Саратовской области подтвердили данную информацию, отметив, что в настоящее время ребенок находится дома вместе со своей семьей. Напоминаем, что школьница пропала 30 января, когда находилась в Ленинском районе города.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Flamengo+ – Gremio+ | Sao Paolo+ – Gremio+ | Leicester (2×2) – Porto (2×2) | Galatasaray team – Benfica team | Hamburg (Amateur) – Bayern (Amateur) | Villarreal (Amateur) – Atletico (Amateur) | Ural (Amateur) – Dynamo (Amateur) |
Вам может понравиться

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии

Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Обвиняемого в изнасиловании мужчину нашли мертвым в вольском СИЗО

В следственном изоляторе № 2 УФСИН РФ по Саратовской области, расположенном в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи, 3 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 февраля – ясно, до -10 °C | Южно-Сахалинск, 3 февраля – ясно, до -8 °C | Королев, 3 февраля – небольшой дождь, до 8 °C | Подольск, 3 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 3 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |