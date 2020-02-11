Ирина Пегова, актриса и танцовщица, порадовала своих подписчиков видеороликом зажигательного танца, исполненного ею в рамках танцевального мероприятия Crystal Ball.

Напоминаем, что 41-летняя звезда уже в течение нескольких лет занимается танцами, нередко участвуя в разнообразных соревнованиях и состязаниях. В 2019 году Пегова вместе со своим партнером Евгением Раевым смогла занять 3-ю строчку в белорусском состязании Capital Cup Minsk.

Что касается фестиваля, прошедшего в городе Санкт-Петербург, то на нем известная танцевальная пара смогла занять 4-е место в своей группе. Однако многие поклонники актрисы считают, что судьи ошиблись, так как Пегова и Раев смогли показать невероятно зрелищное представление, исполнив несколько латиноамериканских танцев.