читать 1 минуту
Автор
Теги
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ранее казахский исполнитель Димаш Кудайберген разорвал контракт с продюсером Игорем Крутым, причем они расстались друг с другом не на дружеской ноте, из-за чего постоянно пытаются задеть друг друга.

В СМИ отмечают, что во время одного из светских мероприятий музыкант начал публично расхваливать Сергея Шнурова, солиста группы «Ленинград». Неподалеку при этом находился бывший подопечный композитора, который с досадой слушал все эти комплименты в адрес другого певца. Многие при этом посчитали, что исполнитель из Казахстана уже начал сожалеть об уходе от Крутого, но старается не подавать виду.

Однако поклонники Кудайбергена уверены, что даже без поддержки влиятельного продюсера казахский певец сможет грамотно построить свою карьеру, так как обладает приятной внешностью и невероятными вокальными данными.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Sao Paolo+ – Flamengo+ | Leicester (2×2) – Roma (2×2) | Man United (2×2) – Leicester (2×2) | Porto (2×2) – Roma (2×2) | Roma (2×2) – Man United (2×2) | Galatasaray team – Marseille team | Marseille team – Sporting team |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи, 10 февраля – ясно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 февраля – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев, 10 февраля – ясно, до -5 °C | Подольск, 10 февраля – ясно, до -0 °C | Армавир, 10 февраля – ясно, до -3 °C |