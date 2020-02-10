Ранее казахский исполнитель Димаш Кудайберген разорвал контракт с продюсером Игорем Крутым, причем они расстались друг с другом не на дружеской ноте, из-за чего постоянно пытаются задеть друг друга.

В СМИ отмечают, что во время одного из светских мероприятий музыкант начал публично расхваливать Сергея Шнурова, солиста группы «Ленинград». Неподалеку при этом находился бывший подопечный композитора, который с досадой слушал все эти комплименты в адрес другого певца. Многие при этом посчитали, что исполнитель из Казахстана уже начал сожалеть об уходе от Крутого, но старается не подавать виду.

Однако поклонники Кудайбергена уверены, что даже без поддержки влиятельного продюсера казахский певец сможет грамотно построить свою карьеру, так как обладает приятной внешностью и невероятными вокальными данными.