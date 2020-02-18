Сейчас на пике популярность вновь ковровые изделия. Красочные паласы и компактные дорожки, выполненные из натуральных или синтетических волокон, пользуются особым спросом у дизайнеров. И одни из наиболее востребованных моделей – это длинноворсные серые ковры.

Они не такие маркие, как экземпляры светлых оттенков (белых, молочных, бежевых), но они также требуют профессиональной деликатной очистки. Однако, избежать такой вынужденной меры можно, если грамотно подойти к вопросу обслуживания.

Плюсы квалифицированной химической чистки

Модели ковров серой расцветки практичны в обиходе, так как обладают стилистической универсальностью и при этом на них не сильно заметны легкие загрязнения. Что касается более серьезных, то для их удаления может понадобиться квалифицированная мойка или чистка.

Прежде чем сдать изделие в химчистку, стоит оценить рациональность процедуры и преимущества салонной очистки:

Высокое качество и эффективность выполненных работ. Профессионалы грамотно подходят к устранению загрязнений, учитывая природу их появления и степень. Они подбирают нужное средство для очистки паласа, предоставляя гарантии выведения пятен и сохранения первозданной структуры экземпляра. Безопасность и деликатность. В зависимости от материала изготовления ковра, типа его окраски и других нюансов, может потребоваться специализированная химчистка. Специальный и индивидуальный подход к обслуживанию каждого изделия – это, бесспорно, главный козырь салонов химчисток. Отсутствие вреда для здоровья человека. После профессиональной мойки ковровое изделие не только будет выглядеть превосходно, но и не будет сказываться негативно на здоровье владельца и его посетителей. Возможность дополнительной дезинфекции полотна. Экономия времени.

Стоимость услуг

Список преимуществ профессиональной уборки паласов весьма убедителен. Однако, даже ложка дегтя способна испортить мёд в бочке. И в данной ситуации подразумеваются недостатки современных химчисток. А именно — высокая стоимость услуг.

Специализированные услуги по обслуживанию ковровых полотен стоят не так уж дешево. В зависимости от размера, степени загрязнения, способа изготовления, типа изделия и его состава, цена процедуры может оказаться очень высокой.

Например, когда речь заходит про длинноворсные серые ковры ручной работы, изготовленные из натуральных волокон. Они требуют бережного ухода, который смогут обеспечить лишь сотрудники химчисток за вполне справедливую стоимость.