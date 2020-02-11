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Игрок футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар был обвинен в том, что он якобы спонсирует VIP-проституцию во Франции.

Футболиста обвинила Нажила Триндаде, модель из Бразилии, которая ранее сообщила, что спортсмен изнасиловал ее. По словам девушки Неймар организовал целую преступную сеть. Она отметила, что девушек игрок набирает из фанаток, приезжающих к нему во Францию. Однако никаких доказательств своим словам модель пока не предоставила.

Напоминаем, что летом 2019 года Триндаде попыталась засудить футболиста, обвинив его в том, что он сексуально надругался над ней. Но впоследствии спортсмена оправдали, а по отношению к девушке завели уголовное дело по факту дачи ложных показаний.

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