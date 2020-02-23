Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой и пообещал разбить ему лицо.

Видеозапись его предложения была опубликована на официальной странице UFC в Instagram. На записи Кормье находится на своей тренировке, и заявляет, что в настоящее время он выиграл всё, что только можно, кроме нового пояса. Затем он сообщает, что разобьет Хабибу лицо только джебом, как и в прошлый раз.

Самое интересное, что Нурмагомедов в этот момент находится в одном зале с Кормье. Он согласился на бой и отметил, что готов в любое время, и находится здесь уже неделю. Также он шутливо сообщил, что американский боец является не профессиональным спортсменом, а “работягой”.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к бою с Тони Фергюсоном. Их поединок состоится 18 апреля.