В управлении МВД по Республике Крым, сообщили о том, что в Симферопольском районе двух женщин, которые переходили дорогу по «зебре», насмерть сбил автомобиль.

Данное происшествие случилось сегодня, 20 февраля, в утренние часы на трассе, ведущей из Симферополя в Николаевку. Отмечается, что водитель машины марки Isuzu на огромной скорости наехал на двух пешеходов в возрасте 25 и 45 лет. Они переходили дорогу рядом с пешеходным переходом.

Женщины получили несовместимые с жизнью травмы и скончались еще до приезда медиков. На месте инцидента работают сотрудники полиции, которые пытаются определить все обстоятельства случившегося.