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Молодая девушка обратилась к петербургским врачам, после того как над ней сексуально надругались двое студентов на вечеринке.

В полицию при этом обратился брат потерпевшей, так как девушку оставили лежать в больнице, диагностировав у нее травму головы и детородных органов. Стражи правопорядка тут же взялись за расследование преступления и вскоре задержали обвиняемых. Пострадавшая хорошо запомнила насильников и их имена, поэтому с поиском преступников практически не возникло проблем.

21-летние насильники были обнаружены в метро Санкт-Петербурга. Они учатся в разных высших учебных заведениях и на различных курсах. В отношении них было заведено уголовное дело. Если их признают виновными, то им грозит тюремное заключение.

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