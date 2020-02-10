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В торговом центре «Европа», расположенном в городе Рязань, два молодых парня упали без сознания прямо на глазах удивленных посетителей.

В соцсети Instagram отмечается, что данный инцидент произошел вчера, 9 февраля, в полпятого вечера в одном из залов торгового комплекса. Очевидцы произошедшего заявляют, что молодые люди «вроде бы живы». Они вызвали машину скорой помощи. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной падения в обморок.

Многие пользователи предположили, что парни просто притворяются, например, в знак протеста против повышения цен на продукты или для розыгрыша посетителей. Некоторые начали с беспокойством говорить о поразившем их коронавирусе.

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