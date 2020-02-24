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Футболист Дмитрий Тарасов на днях опубликовал в Instagram кадр, вызвавший неоднозначную реакцию подписчиков.

После получения серьёзной травмы и долгого периода восстановления, всё своё время спортсмен сейчас проводит с семьёй, периодически выкладывая снимки из своей жизни. На фото, вызвавшем недовольство поклонников, он запечатлён с новорождённой дочерью на руках, а на заднем плане находится его жена Анастасия Костенко с дочерью Миланой.

Как было замечено, фото снято в тот момент, когда Анастасия использует молокоотсос. Сама она выглядит весьма уставшей и от камеры отвернулась.

Как отметили подписчики, кадр является слишком интимным для выкладывания его в социальную сеть на всеобщее обозрение. При этом отмечается, что Дмитрий уже не в первый раз публикует неудачные фото со своей супругой. Впрочем, она на него не обижается.
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