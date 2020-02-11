Представители ведомства по охране животного мира в Ленинградской области сделали заявление о том, что неизвестные убили беременную лосиху, а затем разделали ее тушу.

Данное преступление было совершено вчера, 10 февраля, в Приозерском районе неподалеку от населенного пункта Саперный. Живущий в этой области егерь услышал звуки выстрелов в лесной зоне, а затем обратился в соответствующие службы. На место инцидента выехали инспекторы Охотничьего надзора.

Специалисты нашли в лесу следы от транспортных средств и тушу лосихи, которая была разделана. Неподалеку лежал мертвый эмбрион. В лесной массив также прибыли работники районного ОМВД, которые принялись за поиски преступников.