За прошедшие сутки подмосковные дороги были обработаны 930 единицами специальной техники. Первым делом работники дорожной службы обработали участки с наиболее интенсивным движением.

Алексей Гержик, глава московского Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, отметил, что за последние 24 часа свыше 20 000 километров региональных дорог подверглись тщательной обработке – на них были посыпаны антигололедные материалы. Он добавил, что за дорогами области ведется круглосуточное наблюдение, что позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся погодные условия.

В городских округах Серпухова, Чехова, Домодедова, Подольска и Ленинска удалось обработать почти 2 500 километров дорог. Значительный объем работ дорожные службы осуществили в Химках (обработано 368 километров) и Солнечногорске (обработано 612 километров). В результате большинство трасс были подготовлены к спрогнозированной гололедице.