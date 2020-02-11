читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За прошедшие сутки подмосковные дороги были обработаны 930 единицами специальной техники. Первым делом работники дорожной службы обработали участки с наиболее интенсивным движением.

Алексей Гержик, глава московского Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, отметил, что за последние 24 часа свыше 20 000 километров региональных дорог подверглись тщательной обработке – на них были посыпаны антигололедные материалы. Он добавил, что за дорогами области ведется круглосуточное наблюдение, что позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся погодные условия.

В городских округах Серпухова, Чехова, Домодедова, Подольска и Ленинска удалось обработать почти 2 500 километров дорог. Значительный объем работ дорожные службы осуществили в Химках (обработано 368 километров) и Солнечногорске (обработано 612 километров). В результате большинство трасс были подготовлены к спрогнозированной гололедице.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Desperados – RSF II | Juhu Sparks – SBI Mumbai | Mohammedan – Bengaluru II | NEROCA – Pailan Arrows | Thbong Khmum – Prey Veng | Preah Vihear – Siem Reap | Banteay Meanchey – Pursat |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 11 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 11 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев, 11 февраля – ясно, до -1 °C | Подольск, 11 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир, 11 февраля – ясно, до 0 °C |