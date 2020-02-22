В Twitter-аккаунте Syrian Civil War Map, который следит за ситуацией в Сирии и Ираке, была опубликована видеозапись издевательств протурецких боевиков над женщиной.

Как сообщается, она является матерью одного из убитых солдат сирийской армии. Террорист взял его телефон, позвонил матери солдата и сообщил, что её сын был обезглавлен. Произошло это на востоке провинции Идлиб. Как отмечается, армия Сирии сумела частично освободить демилитаризованную зону в Идлибе.

О происшествии с обезглавленным солдатом рассказал и Евгений Поддубный – российский военный журналист, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как он отметил, подобная ситуация, это “всё, что нужно знать о политике Анкары в сирийском Идлибе”.

Также он ранее публиковал видео, демонстрирующие результаты обстрела военных Турции по мирной сирийской деревне.