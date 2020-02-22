Возлюбленная миллиардера Илона Маска Клэр Элис Буше рассказала о том, что хотела бы отправить своего ребёнка в лес к дедушке.

О своём желании время от времени отправлять ребёнка на подобные “каникулы” певица заявила 21 февраля. Так будет лучше, так как она считает, что это позволит малышу вырасти хорошим, неиспорченным человеком.

О том, что 31-летняя певица, более известная под псевдонимом Grimes, беременна от главы The SpaceX, стало известно ещё 9 января. Однако на тот момент многие в это событие даже не поверили. Тем не менее, артистка продолжила публиковать фотографии и рассказывать о возникших перед ней проблемах.

Таким образом, для Илона Маска этот ребёнок станет шестым – от бывшей супруги Джастин Маск у него уже есть пятеро сыновей.