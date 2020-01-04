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Житель Саранска сменил пол после посещения Тайланда

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В информационном агентстве «Регион online» сообщили о том, что 35-летний мужчина, проживающий в Саранске, решил сменить пол после секс-тура в Тайланде

В информационном агентстве «Регион online» сообщили о том, что 35-летний мужчина, проживающий в Саранске, решил сменить пол после секс-тура в Тайланде.

Отец двоих детей захотел стать женщиной, съездив заграницу. Поначалу его супруга пыталась отговорить мужа от данной затеи, так как не хотела, чтобы в семье оказались две «жены». Однако ее убеждения не подействовали на него. В результате мужчина снова поехал в Тайланд, где ему провели операцию по смене пола.

Возвратившись на родину, житель Саранска тут же отправился в ЗАГС, попросив зарегистрировать его в новом статусе, однако ему отказали в данной просьбе. Тогда горожанин подал в суд, который решил признать желание истца официально стать женщиной.

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