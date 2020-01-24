Здесь рождаются новости.

Житель Омска насиловал своих малолетних дочерей

Дата:
В управлении СК РФ по Омской области сообщили о том, что мужчина, воспитывавший трех дочек в одиночку, сексуально надругался над собственными детьми.

В управлении СК РФ по Омской области сообщили о том, что мужчина, воспитывавший трех дочек в одиночку, сексуально надругался над собственными детьми.

Согласно версии следствия, 36-летний житель региональной столицы насиловал двух дочерей, возраст которых составляет 11 и 10 лет. Дети рассказали о случившемся учителям, которые впоследствии обратились в полицию. Отмечается, что мужчина воспитывал девочек один, так как мать ранее лишили родительских прав.

Следователи заявляют, что подозреваемый уже задержан и вскоре будет заключен под стражу по решению суда. В отношении мужчины завели уголовное дело. Если его признают виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Школьницы наелись снега с приправой в Москве и попали в больницу
  2. Загитова показала невероятный шпагат
  3. Отец Урганта рассказал, что за убийство его сына предлагали 10 тысяч долларов

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые: Лишенные внимания дети имеют психические расстройства во взрослом возрасте

Ученые объяснили, почему зависимость от смартфонов нормальна

Зрение искажает реальность, уверены нейрофизиологи

Курсант задержал в метро Москвы женщину с ножом

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках