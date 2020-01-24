Житель Омска насиловал своих малолетних дочерей

В управлении СК РФ по Омской области сообщили о том, что мужчина, воспитывавший трех дочек в одиночку, сексуально надругался над собственными детьми.

Согласно версии следствия, 36-летний житель региональной столицы насиловал двух дочерей, возраст которых составляет 11 и 10 лет. Дети рассказали о случившемся учителям, которые впоследствии обратились в полицию. Отмечается, что мужчина воспитывал девочек один, так как мать ранее лишили родительских прав.

Следователи заявляют, что подозреваемый уже задержан и вскоре будет заключен под стражу по решению суда. В отношении мужчины завели уголовное дело. Если его признают виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.