Жена Ковульчука попала на обложку модного журнала

Супруга известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука решила принять участие в фотосъемке для модного издания Maxim. Ее фотография в итоге появилась на обложке журнала.

35-летняя Николь старается поддерживать себя в хорошей форме, всерьез принявшись за бодибилдинг. Она нередко принимает участие в различных состязаниях, на которых занимает призовые места. У нее также имеется собственная страничка в соцсети Instagram, на которой она регулярно публикует мотивирующие ролики с тренировками. Поэтому неудивительно, что ее лицо часто появляется на обложках журналов.

Ковальчук также запустила интернет-ресурс, на котором нередко размещает статьи о том, как вести ЗОЖ и добиться стройной фигуры. Она даже создала собственные программы для тренировок в домашних условиях, которые можно приобрести на ее сайте.