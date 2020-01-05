Здесь рождаются новости.

Жена Ковульчука попала на обложку модного журнала

Дата:
Супруга известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука решила принять участие в фотосъемке для модного издания Maxim. Ее фотография в итоге появилас

Супруга известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука решила принять участие в фотосъемке для модного издания Maxim. Ее фотография в итоге появилась на обложке журнала.

35-летняя Николь старается поддерживать себя в хорошей форме, всерьез принявшись за бодибилдинг. Она нередко принимает участие в различных состязаниях, на которых занимает призовые места. У нее также имеется собственная страничка в соцсети Instagram, на которой она регулярно публикует мотивирующие ролики с тренировками. Поэтому неудивительно, что ее лицо часто появляется на обложках журналов.

Ковальчук также запустила интернет-ресурс, на котором нередко размещает статьи о том, как вести ЗОЖ и добиться стройной фигуры. Она даже создала собственные программы для тренировок в домашних условиях, которые можно приобрести на ее сайте.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Эксперты ожидают роста цен на топливо в Петербурге
  2. Представлен список лучших мест для проведения Рождества в Подмосковье
  3. В Подольске появится горнолыжный комплекс «Красная горка»

Эти новости могут вас заинтересовать

В Тюмени сотрудники «Макдоналдса» отказались помочь мужчине с обморожением

В сети появился ролик Noize MC из трамвая в Екатеринбурге

Формула счастья: ученые открыли пять ее составляющих

На фестивале в Монако Дима Билан исполнил «Белые розы»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках