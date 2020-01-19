Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде

Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде. Они отдыхали на одном из пляжей.

В Сети появилась фотография, сделанная туристами и демонстрирующая многолюдную пляжную зону. Вдалеке можно увидеть женщину и мужчину, напоминающих собой знаменитостей. Поклонники отмечают, что своими изгибами тела, чертами лица и осанкой незнакомка очень похожа на звезду сериала «Моя прекрасная няня».

Напоминаем, что осенью прошлого года киноактриса попала в больницу. По слухам, у нее диагностировали рак. Однако недавно Заворотнюк выписали из медицинского учреждения. В скором времени она должна будет отправиться в США, где сможет продолжить лечение.