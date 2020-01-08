Здесь рождаются новости.

ВИЧ-инфицированная женщина переспала с 13-летним сыном подруги в Татарстане

Дата:
В Управлении СК РФ по Республике Татарстан сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ВИЧ-инфицированной женщины, которая занялась сексом с 13

В Управлении СК РФ по Республике Татарстан сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ВИЧ-инфицированной женщины, которая занялась сексом с 13-летним сыном подруги.

Согласно версии следствия, около трех лет назад обвиняемая вместе с подружкой и ее детьми отправилась за город на отдых. Ночью она легла рядом с несовершеннолетним и совратила мальчика, как только уснула его сестра.

Пострадавший рассказал о случившемся родителям, после того как узнал, что женщина была ВИЧ-инфицированной. На нее тут же было написано заявление в полицию. После проведения медосмотра ребенка врачи не обнаружили у него следов вируса.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
  2. В Сети появился новый снимок гатчинского лебедя-вдовца и его сына
  3. В психдиспансере Красноярска нашли пропавшую 16 лет назад девушку

Эти новости могут вас заинтересовать

В Вязьме показали гигантскую новогоднюю елку из машин

Алексей Воробьев назвал «попу Виктории Дайнеко лучшей в российском шоу-бизнесе»

Экспериментально доказано, что музыкальный слух влияет на навыки вождения

Ученые рассказали, почему женщины должны работать меньше мужчин

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках