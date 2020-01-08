ВИЧ-инфицированная женщина переспала с 13-летним сыном подруги в Татарстане

В Управлении СК РФ по Республике Татарстан сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ВИЧ-инфицированной женщины, которая занялась сексом с 13-летним сыном подруги.

Согласно версии следствия, около трех лет назад обвиняемая вместе с подружкой и ее детьми отправилась за город на отдых. Ночью она легла рядом с несовершеннолетним и совратила мальчика, как только уснула его сестра.

Пострадавший рассказал о случившемся родителям, после того как узнал, что женщина была ВИЧ-инфицированной. На нее тут же было написано заявление в полицию. После проведения медосмотра ребенка врачи не обнаружили у него следов вируса.