В Ульяновске выкинутый на свалку гроб перетащили на детскую площадку

Жители Ульяновска отмечают, что во вторник, 7 января, возле дома №28, расположенного на улице Западный Бульвар, неизвестные перетащили выкинутый на свалку гроб на детскую площадку.

В социальных сетях недавно появилась фотография, на которой запечатлен гроб, положенный рядом с мусорными контейнерами. Вскоре этот страшный предмет был положен хулиганами на стол прямо возле детских качелей. Жильцы многоквартирного дома отмечают, что гроб почти сутки стоял под их окнами, но потом его вывезли.

Согласно предварительным сведениям, гроб выкинули местные жильцы. В нем они доставили тело погибшего родственника, однако для похорон он уже не понадобился. Они пробовали сдать его обратно похоронной службе, но та посоветовала просто выкинуть это жуткое изделие.