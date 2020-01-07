В Ульяновске во время игры в прятки умер трехлетний ребенок

В Ульяновске сотрудники местного СК и прокуратуры начали проведение проверки по факту смерти 3-летнего ребенка. Он погиб в ходе игры в прятки.

По словам Василия Зима, представителя региональной прокуратуры, тело мальчика было обнаружено 5 января в многоквартирном доме, расположенном на улице Отрадной. Согласно предварительным сведениям, малыш жил в благополучной семье, а когда родители решили сыграть с ним в прятки, он залез на кровать-трансформер, где погиб при неизвестных обстоятельствах.

В правоохранительных органах отмечают, что сейчас проводится проверка деятельности служб, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними детьми. Они также пытаются выяснить причины случившегося.