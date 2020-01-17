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В Татарстане возбудили дело о домогательствах в приюте «Акчарлак»

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В Республике Татарстан было открыто уголовное дело в связи с обвинением одного из работников детского приюта «Акчарлак» в домогательствах к девочкам.

В Республике Татарстан было открыто уголовное дело в связи с обвинением одного из работников детского приюта «Акчарлак» в домогательствах к девочкам.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором две девочки, проживающие в приюте для детей, рассказывают о том, что один из работников заведения регулярно пристает к ним, трогая за различные части тела и называя все это игрой. После этого руководство учреждения решило обратиться в региональный Следком с просьбой организовать проверку по факту случившегося.

В прокуратуре региона решили также проверить, насколько законными являлись действия граждан, которые опрашивали и снимали несовершеннолетних воспитанниц приюта, а также разместили видео с ними в Интернете.

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