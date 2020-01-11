В Сызрани грязная выходка двух старушек неприятно удивила прохожих

В Сызрани несколько жителей Юго-Западного района стали свидетелями некрасивого поведения двух женщин.

Как сообщила одна из свидетельниц, она заметила двух пожилых женщин при выходе из магазина на МФЦ на Монгоре. Они подошли к знаку и намеренно вывалили под ним содержимое мусорных пакетов, которые были у них в руках.

Другие заметившие это случайные прохожие сделали замечание хулиганкам, однако те в ответ начали проявлять агрессию и кричать, что сделали это намеренно. Автор поста в своём сообщении недоумевает, кому они могут мстить, мусоря в городе.

Сообщение о произошедшем было опубликовано в группе «Чёрный список | Сызрань», автор поста снял намусоривших женщин на фото. Также отмечается, что ранее в этом же месте уже появлялась гора мусора, не исключено, что это сделали те же самые женщины.