Здесь рождаются новости.

В Сызрани грязная выходка двух старушек неприятно удивила прохожих

Дата:
В Сызрани несколько жителей Юго-Западного района стали свидетелями некрасивого поведения двух женщин. Как сообщила одна из свидетельниц, она заметила

В Сызрани несколько жителей Юго-Западного района стали свидетелями некрасивого поведения двух женщин.

Как сообщила одна из свидетельниц, она заметила двух пожилых женщин при выходе из магазина на МФЦ на Монгоре. Они подошли к знаку и намеренно вывалили под ним содержимое мусорных пакетов, которые были у них в руках.

Другие заметившие это случайные прохожие сделали замечание хулиганкам, однако те в ответ начали проявлять агрессию и кричать, что сделали это намеренно. Автор поста в своём сообщении недоумевает, кому они могут мстить, мусоря в городе.

Сообщение о произошедшем было опубликовано в группе «Чёрный список | Сызрань», автор поста снял намусоривших женщин на фото. Также отмечается, что ранее в этом же месте уже появлялась гора мусора, не исключено, что это сделали те же самые женщины.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Активисты Читы сняли видеообращение к Путину из-за аварийных дорог
  2. Отдыхающая на Сейшельских островах Анна Семенович показала фото без макияжа и укладки
  3. Александр Кокорин отдохнул в компании Валерии и Пригожина в Дубае

Эти новости могут вас заинтересовать

Казахстанский чиновник попытался выдать себя за Чистомэна из Челябинска

Снимки мозга, как и отпечатки пальцев, уникальны

У Барака Обамы появился шанс стать президентом Франции

Пьяный житель Зауралья забил до смерти собственную бабушку

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках