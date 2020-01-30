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Вермонтский козел был выбран «мэром» города Фэрхейвен в 2019 году, но, похоже, ему придется непросто в этом. На «кресло» претендует представитель полиции – служебный пес.

В марте этого года в Фэрхейвене состоятся символические выборы, в рамках которых будет определен следующий мэр среди животных. В прошлом году победу удалось одержать англо-нубийскому козлу по кличке Линкольн.

Однако в этом году у него появился конкурент из полиции по имена Сэмми.

Чтобы проголосовать, жители города должны заплатить один доллар. Деньги, полученные в шуточных выборах, будут использованы для строительства новой игровой площадки.

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