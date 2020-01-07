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В Сети появился новый снимок гатчинского лебедя-вдовца и его сына

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В сообществе, посвящённом гатчинскому лебедю, появилось его новое фото вместе с подросшим потомством. В мае 2019 года жители города обнаружили самку л

В сообществе, посвящённом гатчинскому лебедю, появилось его новое фото вместе с подросшим потомством.

В мае 2019 года жители города обнаружили самку лебедя со свёрнутой шеей. Как оказалось, на птицу напала бродячая собака. У лебединой пары в это время уже была кладка яиц, высиживать которую пришлось лебедю-самцу. Из шести яиц вылупилось двое птенцов, один из которых вскоре погиб.

Воспитанием и обучением выжившего птенца занялся его отец. Жители Гатчины с любопытством смотрели за лебединой семьёй и даже поймали момент, когда лебедь-отец учил малыша плавать.

На недавних фото взрослый лебедь плывёт по водоёму в компании своего заметно подросшего сына. Как отметили горожане, их уже практически не отличить друг от друга.

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