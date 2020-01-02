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В Саратове студент устроил стрельбу по автомобилю из-за дорожного конфликта

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В Саратове студент одного из вузов получил административный арест за стрельбу по автомобилю. Как сообщается, инцидент произошёл в Кировском районе. По

В Саратове студент одного из вузов получил административный арест за стрельбу по автомобилю.

Как сообщается, инцидент произошёл в Кировском районе. Пострадавший, ехавший на машине со своей женой и ребёнком, во время движения не пропустил автомобиль, поворачивающий со второго ряда. В этой машине и находился обвиняемый, который, не потерпев подобного отношения, начал стрелять из пистолета. Установлено, что оружием является газобаллонный пневматический пистолет.

От испуга водитель резко затормозил. Как отмечается, в происшествии мужчина и его ребёнок не пострадали, женщина из-за переживаний почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь.

По словам обвиняемого, он не собирался стрелять по лобовому стеклу, а хотел только по колёсам, чтобы напугать. Было произведено два выстрела. Также обвиняемый сообщил, что в момент стрельбы ни о чём не думал, но сейчас осознаёт произошедшее.В Саратове студент устроил стрельбу по автомобилю из-за дорожного конфликта

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