В России впервые с 2015 года уменьшились объемы продаж одежды и обуви

В издании «Коммерсантъ», сославшись на аналитическое агентство FCG, сообщили, что на территории РФ впервые с 2015 года снизились объемы продаж обуви и одежды.

Согласно словам аналитиков, в прошлом году оборот вещевого рынка РФ уменьшился почти на 4 процента и составил 2 триллиона 300 миллиардов рублей. Предыдущий спад произошел 4 года назад, когда продажи снизились на 9 процентов до 2 триллионов 270 миллиардов рублей. Эксперты заявляют, что это связано с падением реальных доходов россиян.

По мнению специалистов, уменьшение продаж может также являться следствием аномально высокой для зимы и осени температуры воздуха. Участники рынка добавляют, что в торговых комплексах заметно упал трафик покупателей.