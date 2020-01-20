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В России создали «умный» стул для коррекции осанки школьников

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Научным сотрудникам Южно-уральского университета удалось создать «умный» стул, предназначенный для корректировки осанки учащихся образовательных учреж

Научным сотрудникам Южно-уральского университета удалось создать «умный» стул, предназначенный для корректировки осанки учащихся образовательных учреждений.

Уникальный девайс оснащен специальными датчиками и камерами, которые постоянно отслеживают положение спины школьника во время урока. Устройство сможет обнаруживать любые отклонения, при которых нагрузка на одни участки сидения оказывается значительно выше, чем на другие. После этого оно отправит сигнал учителям и родителям по Wi-Fi о том, что ребенок сидит неправильно.

По мнению исследователей, благодаря этой новейшей технологии можно будет значительно уменьшить число детей, страдающих от заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Они также посоветовали родителям следить за тем, что их дети регулярно выполняли физические упражнения.

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