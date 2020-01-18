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В России рекордно снизилась цена на iPhone 8 Plus

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Аналитики отмечают, что на российском рынке рекордно снизилась стоимость гаджета iPhone 8 Plus, вышедшего в 2017 году. Отмечается, что почти три года

Аналитики отмечают, что на российском рынке рекордно снизилась стоимость гаджета iPhone 8 Plus, вышедшего в 2017 году.

Отмечается, что почти три года назад 64-гигабайтная версия смартфона стоила около 65 тысяч рублей, а сейчас ее можно приобрести «всего» за 37 тысяч рублей, то есть цена девайса упала на 43 процента. Правда 256-гигабайтный вариант дешевеет не так резво – сейчас он продается за 50 000 рублей, то есть его стоимость снизилась на 35 процентов.

Напоминаем, что данный мобильный аппарат оснащен довольно мощным чипсетом A11 Bionic, а также обладает двойной задней камерой, дактилоскопическим сканером, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от влаги.

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